هدم العقارات المتعارضة مع 7 محاور في المرج.. نائب المحافظ يكشف آخر التطورات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، آخر تطورات الأعمال الخاصة بتنفيذ 7 محاور جديدة في منطقة المرج ومصير العقارات المتعارضة معها.

وقال صابر، في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه يتم في الوقت الحالي إتمام أعمال حصر أعداد العقارات المتعارضة مع مسارات هذه المحاور الجديدة، ولم يتم الانتهاء من أعمال الحصر حتى الآن.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أن محاور المرج حاليا في مرحلة التقييم للعقارات من أجل إجراءات صرف التعويضات الخاصة بالعقارات المتعارضة مع مسار هذه المحاور.

وكان كشف أحمد علي، نائب دائرة المرج، أسماء 7 محاور مرورية جديدة سيتم تنفيذها من قبل محافظة القاهرة في نطاق الحي.

وقال علي، لمصراوي، في تصريح سابق، إن حي المرج يعاني من أزمات مرورية وزحام شديد حيث من المتوقع أن تساهم تلك المحاور الجديدة في حل هذه الأزمة.

وأشار إلى أن المحاور السبعة الجديدة كالتالي:

1- محور المحطة الغربي من المرج حتى رمسيس.

2- محور مؤسسة الزكاة من نزلة الدائري حتى كوبري المؤسسة ومسطرد.

3- محور الفردوس وشارع الترولي.

4- محور شارع عبد الله رفاعي لربط محمد نجيب.

5- محور محمد نجيب.

6- محور شارع الشهيد.

7- محور الشيخ منصور.