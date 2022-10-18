بتكلفة 25 مليار جنيه.. التنمية المحلية: رصف 7000 كم طرق خلال العامين المقبلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم خلال العامين المقبلين رصف 7000 كم بتكلفة 25 مليار جنيه خلال عامين مع تفعيل دور اللجان لاستلام أعمال الرصف المنفذة لتكون مطابقة للمواصفات (وزارة التنمية المحلية - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - الهيئة العامة للطرق والكباري - أساتذة الجامعات).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة.

وعرض الوزير جهود ودور الوزارة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" لتنفيذ 10 ملايين شجرة في السنة الأولى وكل سنة بعد ذلك 15 مليون شجرة، حيث تساهم الوزارة بزراعة 77% من المبادرة والباقي على هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة البيئة.

كما حرص وزير التنمية المحلية على توجيه الشكر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية السابق، على الجهود التي بذلها خلال تولية المسئولية، مؤكدا أنه سيقوم باستكمال المسيرة التي بدأها بما يحقق رؤية الدولة وتحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.