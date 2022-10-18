شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة ترفع الحواجز بمحيط الديوان العام للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت محافظة القاهرة الحواجز والبلوكات الخرسانية من محيط ديوان عام المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مما عمل على فتح الشوارع المحيطة بديوان المحافظة خاصة مع الاستقرار الامنى بالعاصمة ومصر.

وأزالت الأجهزة المعنية، جميع الكتل الخرسانية بالشوارع والمنشأت والسفارات والأماكن الشرطية، ما أدي الي فرض سيولة مرورية بكافة الطرق والمحاور المؤدية اليها وألغيت كافة التحويلات المرورية لحركة السيارات، الامر الذى ساهم في انتظام الحالة المرورية للمركبات.

وقامت العديد من الشركات المخولة برفع الحواجز الخرسانية من شوارع القاهرة، فى أعمال رفع الكتل الخرسانية بشوارع قطاعات وسط وشرق وغرب العاصمة بالكامل، حيث رفعت اللودرات الكتل من كافة الشوارع وكذلك الامر يتم رفع السيارات للمتروكة بالطرق بصفة مستمرة بمجرد رصدها ويتم نقلها إلى المخازن والمقابر المختصة بالمركبات.

وفرضت سيولة مرورية لحركة السيارات وتنفست القاهرة بعد انتظام الحركة المرورية نتيجة لإزالة الحواجز الخرسانية من المحاور والطرق، الامر الذي أدي لمنع ظَهور حالات التكدس المروري بالشوارع، وسط تواجد الخدمات المرورية بصفة منتظمة لمتابعة ومراقبة حركة المركبات.