شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبا توفى وزوجته وابنته فى حادث مرورى بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة الأطباء ببالغ الحزن والأسى، الدكتور إبرام أكرم أخصائى الجلدية، والذى توفى وزوجته وابنته، إثر حادث مرورى على طريق «الشيخ فضل - رأس غارب» بنطاق مركز بنى مزار، ودعت الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

كانت قد نعت نقابة أطباء مصر ببالغ الأسى الطبيب محمود محمد عبد الوارث أخصائى الجهاز الهضمى والمناظير، والذى توفاه الله إثر جلطة بالقلب أثناء تأدية عمله، ودعت النقابة، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله من الشهداء والصديقين.



