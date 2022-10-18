شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تعلن زيادة المعاشات لـ300 جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، قد قررت زيادة قيمة المعاشات الشهرية بقيمة 50 جنيها، لتصل إلى 300 جنيه بدلا من 250 جنيها شهريا، ورفع الإعانات بحد أقصى من 20 إلى 25 ألف جنيه لكل عضو خلال العام الواحد.

وأوضح عزت، أن العمومية اتخذت عددا من القرارات الأخرى، من بينها: زياده مصاريف الجنازه إلى 2000 جنيه، اعتماد تعديل اللائحة التنظيمية للنقابة، والتى تتضمن إجراء الانتخابات بعد تعديل تشريعي لقانون النقابة بعد إلغاء القانون 100 لسنة 1993، تجديد الثقة في مجلس النقابة والنقيب بالأغلبية، رفض فرض الحراسة على أى نقابة مهنية، فضلا عن اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2021، واعتماد تقرير أمين الصندوق، وتقرير الأمين العام.