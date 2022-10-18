شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مافيش تحويل لمدارس بعينها بالصعيد حتى لا يتكرر ما حدث العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ،أنه سيتم حوكمة المدارسة الخاصة فى مصر فعلى سبيل المثال ستكون هناك إدارة داخل القاهرة الجديدة لمتابعة كل ما يتم داخل المدارس الخاصة من حيث الاداره والتعليم والمناهج وغيرها وتم اختيار القاهرة الجديدة كبداية كما سيتم تحديد مستويات للمدارس الخاصة وتصنيفها فى مصر ، وسيتم إنشاء آلية لدفع المصروفات وفى شهر 2 أول تجريب لهذه التجربة بالقاهرة الجديدة فى التجمع الخامس.

جاء ذلك خلال بيان وزير التعليم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن مصر تمتلك أيضا أكثر من 3 آلاف مدرسة رسمية وهى مدارس مليئة بالنماذج الناجحة ومنها أولادنا الذين يشرفون مصر فى المحافل الدولية.

ولفت وزير التربية والتعليم أنه سيتم مواجهة الغش فى المدارس متابعا: "مفيش تحويل لمدارس بعينها فى الصعيد حتى لا يتكرر ما حدث فى العام الماضى".