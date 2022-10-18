شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: اختيار 200 شاب بالمحليات لبرنامج نواة التغيير بـ"الوطنية للتدريب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك بمقر الوزارة ، وفى بداية اللقاء قدمت الدكتورة رشا راغب التهنئة إلى اللواء هشام آمنة على توليه مسئولية وزارة التنمية المحلية، وأعربت عن خالص تمنياتها للوزير بالتوفيق والسداد فى خدمة الوطن والمواطنين بمختلف المحافظات.

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وعلى رأسها جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، حيث تم إعداد مقترح هيكل تنظيمى جديد للمركز يتضمن تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية فى إطار جهود التحول الرقمى للدولة وبما يلبى طموحات وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية والأدوار التى تقوم بها فى متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء والمشروعات القومية الكبرى وكذا دور الإدارة المحلية فى الجمهورية الجديدة ، بالإضافة إلى مقترح تصميم الهوية البصرية لمركز سقارة للتدريب.

وخلال الاجتماع تم مناقشة آخر مستجدات البرامج التدريبية التى تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب للعاملين بالمحافظات ، حيث تم الإنتهاء من تدريب سكرتيرى العموم وسكرتيرى عموم المساعدين خلال الفترة الماضية ، وجارى الإعداد لتدريب إدارات الإعلام والتدريب بالمحافظات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال الشهور المقبلة ، بالإضافة إلى أداء الاختبارات اللازمه للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحليات وكذا البرامج التدريبية لهم قبل توليه المسئولية على أرض الواقع.

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الأكاديمية الوطنية فى تدريب ورفع كفاءة العاملين والكوادر المحلية وكافة المستويات القيادية بالمحافظات والوزارة بما يساهم فى تحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين وأداءها بصورة أفضل والارتقاء بالعنصر البشرى بالمحليات، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه وزارة التنمية المحلية للبرامج والدورات التدريبية للعاملين بالمحليات بصورة مستمرة بما يساعد على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء فى العديد من الملفات التى تهم المواطن وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبعض المشروعات والبرامج القومية الآخرى وكذا باقى ملفات العمل المحلى على أرض المحافظات خاصة حل المشكلات والتغلب على الأزمات والشئون المالية والإدارية والقانونية والتعاقدات.

وأعلن وزير التنمية المحلية عن الانتهاء من اختبارات برنامج "نواة التغيير" واختيار 200 من الشباب العاملين بالوزارة والمحافظات لتأهيلهم وتدريبهم على القيادة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم شباب المحليات حيث تم إجراء اختبارات للشباب الذين تم اختيارهم فى المجالات السلوكية والنفسية ، والمعارف والثقافة العامة وتحديد الأسماء المرشحة للبرامج التدريبية التى سيتم عقدها بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة المقبلة.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بدور الأكاديمية فى تنفيذ برنامج تدريب المسئول الحكومى المحترف بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات المتعاملين بشكل مباشر مع المواطن والذى تم بالفعل الانتهاء منه فى أكثر من 20 محافظة وسيتم الانتهاء من البرنامج خلال شهر يونيو المقبل، لتدريب حوالى 11 ألف موظف.