وزير المجالس النيابية: لا يوجد حظر بيع على سيارات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه لا يوجد حظر بيع على سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من قانون الإعفاء من الجمارك.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، ردًا على ما أثاره بعض النواب أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، أن السيارة ملك له، طالما سدد كل مستحقاتها المالية.

وأوضح وزير الشئون المجالس النيابية، أن الوديعة تصبح باسم صاحب السيارة لحين فكها بعد المدة المحددة وهي 5 سنوات.