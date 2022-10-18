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أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية  جاءت اليوم كالتالى:

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات.

‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 11جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 26 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها.

‏‎- بامية 25‎ جنيها.

- فاصوليا 24 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏‎‏- جوافة 15 جنيها.

-رمان 12 جنيها

- البامية 25 جنيها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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