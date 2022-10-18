شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: فرعية بنى سويف تتقدم ببلاغ ضد ولى أمر تعدى على مديرة مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تقريراَ من النقابة الفرعية ببني سويف، يفيد بتعرض مديرة مدرسة الحومة الإعدادية التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، للسب من قِبل ولي أمر وبناءًا على ذلك قامت بتحرير محضر لإثبات الحالة بقسم الشرطة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبدالحميد منصوررئيس اللجنة النقابية بالواسطى، بمرافقة مديرة المدرسة، وأن يتولى محامى اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد ولي الأمر، والحفاظ على حقها القانوني والأدبي .

وقد تبين أن ولي الأمر قام باقتحام المدرسة بعد منعه من الدخول قبل مواعيد الرسمية لأولياء الأمور، وتعدى على مديرة المدرسة بالسب والشتائم .

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة ، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع النقابات الفرعية واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.