شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أعمال رصف الطرق الداخلية لتسهيل حركة المرور فى 11 محافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظات ، والوقوف على نسب التنفيذ ودفع وتيرة منظومة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وفى هذا السياق نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جهود محافظات: "دمياط وأسيوط ومطروح والقليوبية والإسكندرية والمنيا والمنوفية وبورسعيد والغربية وكفرالشيخ والأقصر"، لاستكمال تنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية لتسهيل حركة المرور و الحفاظ على سلامة المواطنين.