شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: الاستعانة بالمتطوعين والعاملين بالحصة لسد عجز المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد مديرو مدارس العمرانية، قيادات التعليم، بحل مشكلة العجز فى المدرسين، موضحين أن هذا العجز يترتب عليه تحميل المعلمين أعباء إضافية كثيرة، أهمها زيادة الحصص عن النصاب القانونى بالإضافة إلى تحميلهم بأمور كثيرة كالإشراف والأنشطة وغيرها.

من جانبه أصدر أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات فورية للموجهين بضرورة الاستعانة بالمعلمين المتطوعين والعاملين بالحصة؛ لمواجهة العجز فى المدارس، بالإضافة إلى تفعيل إتفاقية التعاون مع التعليم الخاص لتوفير مدرسين متخصصين على نفقة أصحاب المدارس.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مع مديرى المدارس الحكومية الرسمية بإدارة العمرانية التعليمية، والذى أكد خلالها أن مديرى المدارس هم الأجدر على تحديد المشاكل الفعلية التى تعانى منها المدارس واقتراح الحلول اللازمة لها.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، فى اللقاء الذى حضره سمية الخطيب وكيل المديرية، ومحمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين، وبدوى علام رئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة، أنه أصدر أمرا إداريا بتطبيق لائحة الانضباط المدرسى على أى طالب يعتدى ولى أمره على معلم، ورفع الأمر إلى مجلس أمناء المدرسة للنظر فى نقل الطالب على الفور خارج المدرسة، حفاظا على هيبة المعلم والرسالة السامية التى يقدمها للطلاب، ونظرا لتكرار الأحداث المؤسفة من جانب بعض أولياء الأمور ضد بعض المعلمين.

وشدد أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم بالجيزة، على المدارس بحسن معاملة أولياء الأمور واستيعاب المشاكل والحرص على جذبهم للتعاون مع إدارة المدرسة ودعمها من خلال مجالس الأمناء.