شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الجيزة": لن نقبل بإهانة المعلم ونقل أى طالب يعتدى ولى أمره على المدرسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن الحفاظ على كرامة المعلمين والأخصائيين وجميع العاملين بالمدارس ومديريها، أولوية أولى فى مختلف اهتمامات المديرية وقياداتها.

وأضاف في لقائه مع مديري المدارس الحكومية الرسمية بإدارة العمرانية التعليمية، أنه لن يقبل بإهانة أي معلم داخل أي مدرسة مهما كان السبب.

وأعلن في اللقاء الذي حضره سمية الخطيب وكيل المديرية، ومحمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين، وبدوي علام رئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة، أنه أصدر أمرا إداريا بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على أي طالب يعتدي ولي أمره على معلم، ورفع الأمر إلى مجلس أمناء المدرسة للنظر فى نقل الطالب على الفور خارج المدرسة، حفاظا على هيبة المعلم والرسالة السامية التي يقدمها للطلاب، ونظرا لتكرار الأحداث المؤسفة من جانب بعض أولياء الأمور ضد بعض المعلمين.

وشدد أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم بالجيزة، على المدارس بحسن معاملة أولياء الأمور واستيعاب المشاكل والحرص على جذبهم للتعاون مع إدارة المدرسة ودعمها من خلال مجالس الأمناء.

وأكد "سلومة"، أن اللقاء مع مديري مدارس إدارة العمرانية هو باكورة اللقاءت التي ستتم في كافة إدارات الجيزة خلال الأيام المقبلة، لإجراء حوار مجتمعي مع العاملين بالميدان التعليمي والوقوف على مشاكلهم الحقيقية والعقبات التي تواجههم ومحاولة وضع الحلول اللازمة لها، حفاظا على حسن سير العملية التعليمة وسلامة الطلاب.

وقال إن مديري المدارس هم الأجدر على تحديد المشاكل الفعلية التي تعاني منها المدارس واقتراح الحلول اللازمة لها.