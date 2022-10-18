شكرا لقرائتكم خبر عن "وزير الدولة للإنتاج الحربي" يستقبل المدير التنفيذي لشركة "ابدأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، دينا الدليل المدير التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات بهدف متابعة مستجدات موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

أوضح "وزير الدولة للإنتاج الحربي" أنه تم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في مشروع إنتاج السليكون المعدني (المرحلة الأولى من مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الكوارتز) بالتعاون بين الإنتاج الحربي والشركة المصرية للبتروكيماويات وشركة ابدأ لتنمية المشروعات.

كما تم مناقشة سبل الاستفادة من فائض الطاقات والقدرات التصنعية والبحثية ومعامل الاختبار والمعايرة والقدرات التدريبية المتاحة بالإنتاج الحربي.

وأعرب الوزير "محمد صلاح" عن سعادته بالتعاون مع شركة "ابدأ" التي تعد إحدى كبرى الشركات التي تعمل في مجال تنمية وإدارة المشروعات لتنمية الصناعة في مصر بما يكفل للشعب المصري حياة كريمة وواعدة من خلال تدريب الشباب وإتاحة فرص عمل مناسبة لهم، مؤكداً حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

وأضاف صلاح أن هذا اللقاء يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بما يحقق رؤية مصر 2030.

بدورها أكدت المدير التنفيذي لشركة "ابدأ" على حرص الشركة لعقد عدد من الشراكات مع المستثمرين الوطنيين لدعم الصناعة المصرية وعلى رأسهم وزارة الإنتاج الحربي، نظراً لما يتوافر بها من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، كما أكدت الحرص على تذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة وفقاً لمستويات الجودة العالمية.

وأوضحت أنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون في مجال التدريب وتأهيل كوادر بشرية على الحرف المختلفة من خلال مبادرة حياة كريمة وذلك من خلال إقامة وحدات تدريب متنقلة للتدريب على الصناعات العامة مثل (الخراطة، الحدادة واللحام، التبريد والتكييف، وغيرها من الحِرف)، مشيرةً إلى أن "ابدأ" تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير وتنمية الصناعة المصرية لإنشاء شراكات مع القطاعين العام والخاص وحل مشاكل الصناعة، ونوهت إلى أن شركة "ابدأ" قامت بتنفيذ حوالي (64) شراكة تنفيذية في الصناعة والتي وفرت ما يقرب من (150) ألف فرصة عمل.

أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على سعي الوزارة الدائم إلى التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.