شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستعرض مع وفد فيتنامى التعاون بالمجالات الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بديوان المحافظة، وفد رفيع المستوى من العاصمة الفيتنامية هانوى لبحث التعاون بين العاصمتين فى المجالات الثقافية والمدن الإبداعية فى إطار شبكة المدن الإبداعية لليونسكو، والسياحة والتجارة، وبرامج الحفاظ على التراث والفنون والحرف التراثية، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الفيتنامية.

واستعرض محافظ القاهرة خلال لقاء الوفد، تاريخ العاصمة وامكانيتها الاقتصادية، وما بها من مشاريع وفرص استثمارية، كما استعرض عدد من المشروعات القومية الأخرى وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء ، نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام المساعد، ورئيس هيئة النقل العام اللواء رزق على، والمهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة.