شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة المبانى المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية فى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي حلوان لتنفيذ حملة إزالة مكبرة لعدد من نقاط المتغيرات المكانية لمخالفات البناء والواردة من الوحدة المركزية للمتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة، وذاك من خلال اللجنة المشكلة وبحضور هالة سيد عبد النبي رئيس حي حلوان وكريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والمقدم إسلام عماد نائب مأمور قسم حلوان والمتابعة الميدانية والأملاك ومشرف المربع بنطاق الحي ومدير جمعية كفر العلو للإصلاح الزراعي.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة بمنطقة كفر العلو بحوض الملاح تمثلت في إزالة أسوار وغرف من الطوب الأبيض وأعمدة خرسانية وسملات وبعض الأسقف الخشبية ومن الصاج على مساحة حوالى 3500 متر، حيث تم تنفيذ الإزالة كليا حتى سطح الأرض.

كما تم إزالة حوالي 2000 متر تقريبا في المهد لمباني حديثة شملت عدد من الغرف وأسوار من الطوب وأعمدة خرسانية وسملات خرسانية، حيث تم ‘زالتها كليا حتى سطح الأرض بـ 20 حالة بمساحة إجمالية فدان و4 قيراط وذلك بوجود فرق العمل و المعدات الخاصة اللازمة لأعمال الإزالات التابعة لحي حلوان وفي ظل وجود القوات الشرطية.

وفي نفس السياق، تم ايقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن بناء بالطوب الأحمر وإزالتها في المهد بمنطقة أرض جمعية مديرية أمن القاهرة شارع مصر العليا بحلوان وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة أعمال الإزالات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية وعدم عودة مثل هذه التعديات مرة أخرى بعد بذل الجهود وتوفير المعدات والفرق المساعدة وخاصة بعد توفير وتفعيل منظومة رصد المتغيرات المكانية للاستفادة منها في التعامل مع أية مخالفة يتم رصدها .

وأضافت ان كل حي من احياء المنطقة الجنوبية لديه وحدة لرصد المتغيرات المكانية والتي ترصد بالأقمار الصناعية وبدرجة دقة عالية والتي تشمل رصد التعديات أو ظواهر تعلية المباني أو توسعها أو إنشاء جديد وبصورة محدثة أولا بأول على أن تقوم الأحياء بمتابعتها يوما بيوم وإعداد للتقارير الخاصة بالإزالة وحصر أسماء وأماكن المخالفات وتوفير بياناتهم الشخصية والإزالة الفورية .

وشددت على التعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين و بذل اقصى الجهود للقضاء على هذه الظاهرة بكل حسم وعدم تهاون .