أمين البحوث الإسلامية يبحث التعاون العلمي والدعوة مع مفتي مقدونيا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر يعمل على التواصل الفعال مع جميع المؤسسات والهيئات في جميع أنحاء العالم، انطلاقا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بأن الأزهر الشريف هو إرادة إلهية للدنيا كلها ودائمًا يمدّ يده للجميع.

وأبدى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال استقباله مفتي مقدونيا الشمالية الدكتور شاكر فتاحو، والوفد المرافق له، اليوم، استعداد الأزهر لإرسال مبعوثين في العلوم الشرعية المختلفة سواء الجامعة أو غيرها في المجال التعليمي أو المجال الدعوي، مشيرًا إلى دور أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة وباحثي الفتوى، وإمكانية تدريب الائمة والمفتين بمقدونيا سواء عن طريق استضافتهم أو عن بعد عبر شبكة الانترنت، مع إمكانية توفير الإصدارات العلمية للأزهر لهم.

من جانبه عبر المفتي عن سعادته بهذه الزيارة؛ مشيرًا إلى مكانة الأزهر لدى مقدونيا، فتاريخيًا علاقتنا بالأزهر ليست بالحديثة فلم يكن عندنا حامعات قديمًا وكنا نتوجه للأزهر للاستفادة بعلمائه وعلومه، وموجّهًا عظيم الشكر لجهود الأزهر الشريف بقيادة شيخ الأزهر وخاصة التعامل مع الطلاب والباحثين الذين يفدون إلى جامعته ومعاهده.

وأضاف المفتي أن لديهم مئات المعلمين والدعاة وأكثر من مائتي مركز للاتحاد الإسلامي، لكن لازلنا نقدر دور الأزهر فأكثر من ٣٠٪؜ من الطلاب لدينا درسوا في جامعة الأزهر، ومنذ التسعينيات كل كوادرنا من الأزهر الشريف.