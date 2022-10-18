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ادفع فاتورة الكهرباء من موبايلك وبلاش تستنى المحصل.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - بضغطة زر على هاتفك المحمول يمكنك الآن بكل سهولة سداد فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، دون الحاجة لانتظار محصل الكهرباء، وفيما يلي منافذ دفع الفواتير وشحن العداد مسبوق الدفع:

 

 

1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

 

2- - 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -  Play Store)

 

3- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

 

4-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

 

5-  يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store  -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

 

6-أيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

 

 

-وفيمل يلى طرق شحن العدادات مسبقة الدفع إلكترونيا:

 

1-  أكثر من 1000 مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء.

 

2-  80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية تابعة لفورى.

 

 

3-  60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

 

 

 

 

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