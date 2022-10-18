شكرا لقرائتكم خبر عن ادفع فاتورة الكهرباء من موبايلك وبلاش تستنى المحصل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بضغطة زر على هاتفك المحمول يمكنك الآن بكل سهولة سداد فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، دون الحاجة لانتظار محصل الكهرباء، وفيما يلي منافذ دفع الفواتير وشحن العداد مسبوق الدفع:

1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

2- - 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store)

3- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

4-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

5- يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

6-أيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

-وفيمل يلى طرق شحن العدادات مسبقة الدفع إلكترونيا:

1- أكثر من 1000 مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء.

2- 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية تابعة لفورى.

3- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).