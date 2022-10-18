شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتقدم بالتماسات على نتائج طلاب المعادلة بتجارة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق كلية التجارة بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، باب التقدم لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد بالتماسات على نتائج امتحانات المعادلة للالتحاق بالكلية، وذلك وفقا للجدول الزمنى للتقدم بالتظلمات، والذى حدد الساعة الخامسة من مساء اليوم موعدا لغلق باب التقدم.

وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أكد أن التقدم بالالتماسات والتظلمات إلكترونيا من خلال موقع الكلية، مشيرا إلى أن سيتم إعادة النظر والرصد لنماذج الإجابة للطلاب المتقدمين مرة أخرى ومنح كل طالب حقه فى حالة أحقيته بأى درجات.

وتابع عميد كلية التجارة، أنه بعد انتهاء مواعيد التقدم بالالتماسات سيتم الانتهاء من إعادة الرصد خلال 48 ساعة ، على أن يتم اعتماد النتيجة وإعلانها للطلاب.