شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "كبار العلماء" تعقد ملتقاها العلمى الثانى عشر فى رحاب المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعقد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم الثلاثاء، ملتقاها العلمي الثاني عشر، تحت عنوان "في رحاب المولد النبوي الشريف"، وذلك بعد صلاة العصر بالجامع الأزهر الشريف.

وينعقد الملتقى العلمي الثاني عشر لهيئة كبار العلماء، بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء.

ويأتي الملتقى العلمي الثاني عشر، لهيئة كبار العلماء، في إطار الاحتفال بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي إطار ما تقوم به الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من جهود علمية، تهدف للحفاظ على هوية الأمة، والاحتفاء بالمناسبات الدينية.