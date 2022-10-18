شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام: قناة القاهرة الإخبارية صوت مصر للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور هبة السمرى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن قناة القاهرة الإخبارية التابعة للشركة المتحدة مميزة وتضم نماذج مميزة من الإعلاميين واختيار موفق، مؤكدة أن القناة تمثل صوت مصر للعالم وستكون صاحبة تميز مثل باقى قنوات الشركة المتحدة.

وأضافت الدكتورة هبة السمرى في تصريحات لـ" الخليج 365"، نحن في انتظار قناة القاهرة الإخبارية لتنافس القنوات الإخبارية الكبرى في مختلف الدول، مؤكدة أن القناة ستطلق في توقيت مهم وستخاطب دول العالم وترسم صورة الدولة المصرية، مشيدة بأداء الشركة المتحدة للنهوض بالإعلام وفى نفس الوقت تحقيق الهدف المنشود في حماية المجتمع من الوقوع فريسة لقنوات أخرى.

وتستعد قناة القاهرة الإخبارية لانطلاقة قوية خلال الأيام المقبلة، ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية وتأتى ضمن قطاع الأخبار الذى أعلنت الشركة عن تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.