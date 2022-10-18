شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول كوبرى هيدروليكى لمرور النقل والحاويات بحمولة 90 طن فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن كوبري عزمي يعمل بحمولة 90 طن ويعتبر أول كوبري هيدروليكي لمرور النقل الثقيل والحاويات.

وأضاف محافظ بورسعيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تتم مناورة شهرية لفتح كوبرى عزمي للحفاظ على النظام الهيدروليكي والميكانيكي للكوبري، وذلك لأهميته المكانيه لوجوده علي المدخل الاستراتيجي لمصر على قناة الاتصال والتي تربط قناه السويس ببحيرة المنزلة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تتم التأكد من سلامة جميع أجزاء الكوبري المصمم علي أعلى مستوى من حين لآخر نظراً لأهميته الكبرى في نقل الحاويات بمحافظة بورسعيد.

يذكر أن كوبري عزمي يقع بجوار معدية الرسوة وبالقرب من كوبري النصر الواصل بين ضفتي القناة من مدينة بورسعيد إلى مدينة بورفؤاد.