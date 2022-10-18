شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تعلن بدء تركيب المكونات الكهروميكانيكية لمونوريل العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، أنه تم البدء فى تركيب بعض المكونات الكهروميكانيكية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، و‏اجراء الاختبارات عليها تباعاً، ويتم حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال تركيب الكمرات بالمسار وبالمحطات وبالتحويلات.

ومشروعات المونوريل تكون على مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 2 كم بين كل محطتين ولا تشغل حيز كبير بالشوارع. ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى حيث يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الي تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات الى حد كبير .

وسيربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا الي الوفاء والامل ثم يتجه الي محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة كما يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يحتل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع كما انه من اهم مميزات المونوريل أنه صديق للبيئة وآمن وسريع ولا يصدر أي ضوضاء أثناء التشغيل ‏