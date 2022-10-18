شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنظم غدا تدريبا للمشاركين بـCop27 بعنوان تأثير تغير المناخ على التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية، والإدارة المركزية للمرأة التنمية المستدامة دورة تدريبية،غدا الأربعاء وعلى مدار يومين تحت عنوان "تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة"، للمشاركين بمؤتمر المناخ cop27.

كانت وزارة البيئة أطلقت أغسطس الماضى الحوار الوطني الشامل والمستدام للتعيرات المناخبة، لرفع الوعى لدى الجمهور، وبمشاركة، كافة أطياف الشعب وتنمية قدراته من أجل المشاركة الفعالة فى قمة المناخ ، كما تم إطلاق المبادرة للمشروعات الخضراء الذكية.