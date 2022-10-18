شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: رقمنة خدمات الوزارة تغلق كل أبواب الفساد المالى والإدارى بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحول الرقمى ورقمنة خدمات الوزارة من خلال تفعيل كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية يستهدف القضاء نهائيا على كل أشكال الفساد التى يمكن أن تحدث بين المواطن والموظف، علاوة على أنها تهدف إلى التيسير على المواطنين.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية يأتى فى إطار التحول الرقمى بالوزارة تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمى بجميع قطاعات الدولة لميكنة الهيئات والمؤسسات الحكوميةن لتكون أكثر سهولة ويسر على المواطنين في الحصول على الخدمة.

وتابع حمزة، أنه تم الانتهاء من تفعيل خدمات المنصة الإلكترونية مثل تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية وتركيب العداد القانونى، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة الأوراق والرسوم المالية و كافة الإجراءات إلكترونيا.