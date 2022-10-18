شكرا لقرائتكم خبر عن صرف السلع المدعمة لـ64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على صرف الدعم لأصحاب البطاقات التموينية ،حيث يتم صرف السلع التموينية المدعمة لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية، وكذلك صرف الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف لما يقرب من 72 مليون مواطن دون حذف اى مستفيد من الخبز، وذلك فى ظل حرص الدولة والقيادة السياسية على صرف الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتوفير كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية 30 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كذلك توفير كافة السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة وطرحها بكميات كبيرة وذات جودة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.