شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 17 رحلة طيران من بلجيكا وألمانيا وسويسرا وبولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 17 رحلة طيران دولية ضمن 108 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل اجراءات الدخول للسياح الوافدين ونقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم.

وكشفت جداول التشغيل اليومية للمطار، أنه من المقرر اليوم وصول 17 رحلة بينهم 5 من المطارات البولندية ورحلة من هولندا ورحلة من ألمانيا، ورحلة من لكسمبورج و4 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا وأخري من سويسرا و3 رحلات من التشيك.

وكانت قد أوضحت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، المقرر أن تصل خلال الأسبوع تبلغ 108 رحلات طيران تصل من 12 دولة أوروبية، بينها 4 رحلات داخلية، و3 رحلات من بلجيكا و5 رحلات من هولندا و18 رحلة من إيطاليا، و18 من ألمانيا و31 من التشيك، 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج وأخرى من النمسا وأخرى من المجر ورحلة أخيرة من فرنسا ولتوانيا.