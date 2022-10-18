شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس فى التربية الفنية والبدنية والتوكاتسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى مقرر التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو، موضحة أنه يُقيم المعلم أداء الطلاب وَفْقَ نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي، ويُشار إليها بــ(اجتاز- لم يجتز).

وأوضحت الوزارة، أن نظام التقييم فى باقى المواد تخصيص 60 درجة للاختبارات و35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة، وبالنسبة لتقييم مقرر القيم واحترام الآخر يتم إجراء تقويم تكويني: يُقيم المعلم فيه سلوك الطلاب، وفقًا لمعدلات أدائهم، في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر، وذلك باستخدام مقياس الأداء.

وأوضحت أن الاختبارات تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، بحيث الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، وبالنسبة للاختبار النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملًا، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.