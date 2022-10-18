شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدم شكوى للكهرباء وأنت فى بيتك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريدون معرفته عن خطوات تقديم شكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة سواء شكوى فنية أو مالية من منزله دون الحاجة للذهاب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

1- تتلقى وزارة الكهرباء شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121.

2- الموقع الإلكترونى لشركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3-تقديم شكوى على الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.

4- الموقع الإلكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر.

5- الموقع الرسمي والبريد الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.