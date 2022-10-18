مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة ومعهد الإدارة العامة في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

استقبل المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدكتور بندر بن أسعد السجان، مدير معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، والسفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية.

تأتي الزيارة في إطار توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الدولة ومعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال القضاء الإداري والإفتاء القانوني والصياغة التشريعية بين الطرفين.

من جانبه، أعرب السجان والوفد المرافق له عن سعادتهم بزيارة مجلس الدولة المصري، وأثنى على التعاون المستمر بين مجلس الدولة ومعهد الإدارة العامة الذي يعد امتدادا للعلاقات الأخوية المتميزة بين مصر والسعودية.