السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ناشدت الهيئة العامة للسكك الحديدية جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول ليتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الالكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقي المحطات تجنبًا لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.

يأتي ذلك في ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد والتي من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إدارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقًا للتعليمات المنظمة لذلك والتي تتضمن منع دخول أو خروج أي راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.