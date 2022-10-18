مستشار رئيس الجمهورية يهدي فاروق حسني درع "مدينة الفنون والثقافة"

محمد اسماعيل - القاهرة - ​(الخليج 365):

أعرب الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن سعادته بزيارة اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وإهداءه درع مدينة الفنون والثقافة.

وكتب وزير الثقافة الأسبق عبر صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك": "سعدت كثيرا بزيارة اللواء محمد أمين فهذه الشخصية الكبيرة لها كل التقدير والاحترام لما قام به من مجهود عظيم بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف حسني: "هذا المشروع الصرح يعد صورة متكاملة لحضارة مصر القديمة والحديثة، وإضافة لرصيد مصر الثقافي والفني الحديث، وأود أن أتقدم له بالشكر والإعزاز على إهدائه لي درع مدينة الفنون والثقافة، متمنياً له وللمدينة التوفيق والنجاح والازدهار".

ويعد فاروق حسني علامة فارقة في الثقافة والفنون المصرية، كما أنه أحد أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين في مصر والعالم العربي، حيث عرضت أعماله في أهم متاحف العالم متحف المترو بوليتان في نيويورك أمريكا، متحف هيوستن للفنون ومتحف فورت لودرديل بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف "فيجور للفنون في طوكيو اليابان، متحف كاروسيل اللوڤر باريس، متحف الڤيتوريانو روما بإيطاليا، والمتحف الوطني في فيينا"، والعديد من المعارض الخاصة في الدول الأوربية والعربية.

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