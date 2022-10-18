50% أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال 6 أيام مقبلة تبدأ من غدًا الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022 وتستمر حتى يوم الأحد من الأسبوع القادم الموافق 23 أكتوبر 2022.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

الثلاثاء 18 أكتوبر

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويوجد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 19 أكتوبر

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويوجد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

من الخميس 20 أكتوبر إلى السبت 22 أكتوبر

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 23 أكتوبر

نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.