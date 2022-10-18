"المناخ الزراعي" والمنظمة العربية ينظمان دورة تدريبية حول الزراعة دون تربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبد ربه، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، أنه بالتعاون بين المعمل والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، نظم قسم الزراعة بدون تربة دورة تدريبية لمدة خمسة أيام متتالية لطلبة وخريجي كليات الزراعة المصرية على الإدارة المتكاملة لنظم الزراعة بدون تربة وذلك من أجل رفع كفاءة خريجي كليات الزراعة وتأهيلهم للعمل في المزارع الخاصة التي تتبنى التكنولوجيا الحديثة في الزراعة .

وأشار إلى أن الزراعة عمومًا تعتبر من المجالات المهمة للتكيف مع التغيرات المناخية حيث تقوم الزراعة بدون تربة وزراعة الاسطح ببعد بيئي مميز بالاضافة الى انها تسهم في الحصول على منتج زراعي آمن صحياً للمستهلك، كما أنها تساعد في المدارس من أجل تنشيط الأنشطة المدرسية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتدريب الصغار على التعامل مع النباتات والحصول على منتجات زراعية بوسائل سهلة التنفيذ.

‏وأضاف "عبدربه"، أن المعمل قام بتدريب أكثر من 400 طالب من طلاب كليات الزراعة المصرية خلال فترة التدريب الصيفي على الأنظمة الزراعية الحديثة صديقة البيئة و التي تلبي اعتبارات الأمن الغذائي حيث لا تلامس تلك المنتجات سطح التربة و يتم زراعتها في تربة بديلة أو نظم زراعة مائية و يتم تغذية النباتات باستخدام المحاليل المغذية التي توفر احتياجات النباتات من العناصر الغذائية و لقد قام المعمل بمساعدة العديد من صغار المستثمرين على اقامة مشروعات صغيرة لانتاج الخضروات الورقية و توفيرها.