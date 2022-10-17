شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "الرئيس السيسى يوجه بزيادة الاستثمارات الصناعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان "الرئيس السيسى يوجه بزيادة الاستثمارات الصناعية"، وفيه: الرئيس يكلف بالتواصل المستمر مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوى الخبرة والإنتاج المتميز.. وسرعة توفير الحلول لتذليل العقبات وإطلاق البرامج الترويجية للاستثمار الصناعى.

وداخل العدد تقرأ.

ـ «النواب» يكلف الحكومة بحل أزمة أعلاف الدواجن.

ـ وفد طبى مصرى يصل إلى غزة لإجراء عمليات كبرى بتوجيهات رئاسية.

ـ 50 ألف مقعد للمجالس المحلية على ذمة الحوار الوطنى.. القوى السياسية تعول على تحقيق مسار جديد فى ملف المحليات بالجلسات المرتقب.

ـ خبراء الإعلام يشيدون بالقاهرة الإخبارية.. رئيس الإذاعة:

إنجاز يضاف إلى «المتحدة».



عدد اليوم الصادر غدًا

ـ استعدادات مكثفة داخل الأحزاب لـ "المؤتمر الاقتصادى".. المصرى الديمقراطى: على الحكومة الاستماع أكثر من التحدث.