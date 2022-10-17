شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان رئيساً لأكاديمية مصر للطيران للتدريب خلفًا للطحطاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف الطيار وليد محمد سليمان، للقيام بأعمال رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، خلفاً للطيار إيهاب الطحطاوى الذى تم تكليفه رئيساً لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

وكان الطيار وليد محمد سليمان يشغل عدة مناصب آخرها نائباً لرئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، كما شغل منصب مدير عام الإدارة العامة لتدريب الطيران بالأكاديمية.