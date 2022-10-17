شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتى: ندعو لنشر “الأوقاف البيئية" على أوسع وجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور ابراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، أنه سيتم إطلاق وثيقة المبادئ الإفتائية لمواجهة التغيرات المناخية، في ختام مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء بالعالم ،تحت عنوان: (الفتوى وأهداف التنمية المستدامة)، اليوم فى ختام جلسات المؤتمر.

وأضاف فى تصريحات خاصة، الوثيقة تعالج أهم أهدف التنمية المستدامة وأخطرها في الوقت الراهن وهو مواجة التغيرات المناخية، وقد تمَّ التوافق عليها وصياغتها انطلاقًا من الأصول الإسلامية الأخلاقية والفقهية والشرعية، تعميقًا للوعي بمخاطر ومشكلات ما نجم عن التغيرات المناخية على كافة الأصعدة والمجالات في الحياة الإنسانية، وحتى يكون الإفتاء واحدًا من المجالات التي تسهم في حل المشكلة وقاية وعلاجًا.

وتابع، تقديرا للموقف الراهن للكوكب الذي نعيش عليه ولسرعة التحرك لاتخاذ التدابير الازمة لحماية الأرض من تبعات هذه التغيرات جميعها، وللاعتقاد بأن كل وسيلة أو تدبير يسهم في هذا الأمر إنما هو من باب الواجب الديني والوطني والإنساني على السواء.

واستطرد ، في سبيل التوعية والتبصير نأمل أن يتوجه المؤتمرون بنداء إلى شعوبنا جميعها وإلى منظمات المجتمع المدني لنشر “الأوقاف البيئية" على أوسع وجه؛ فهي صدقة جارية ووقف خيري بما يشمل استصلاح الأراضي وتدوير المخلفات، وأن يتوسعوا في هذه النوعية من الأوقاف لدعم الجهود المبذولة لحماية البيئة والمناخ.