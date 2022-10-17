شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى: مصر مستعدة لتقديم الدعم للجانب الصومالي في المياه الجوفية والمنشآت المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لقاءاً مع محمد عبد الله فارح وزير الدولة للطاقة والموارد المائية الصومالى على هامش إسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وتم خلال اللقاء التباحث حول مجالات التعاون الثنائى الحالية بين البلدين ، ومناقشة موقف مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين الجانبين تمهيدا لتوقيعها.

وأشار سويلم، إلى إستعداد مصر لتقديم الدعم للجانب الصومالي في مجالات إستكشاف الخزانات الجوفية وحفر الآبار في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية ، وتصميم وتأهيل وتشغيل المنشآت المائية ، وتطهير قنوات الرى ، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية للأودية والأنهار، تقديم دورات تدريبية للكوادر الفنية الصومالية.

كما توجه سويلم بالدعوة للوزير الصومالى بدعم مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه ، والمشاركة في جناح المياه المزمع عقده ضمن فعاليات المياه بمؤتمر المناخ القادم COP27 .