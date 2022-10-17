تفحم غرفة نوم في حريق شقة بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
التهم حريق محتويات غرفة نوم داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي وسط الجيزة دون خسائر في الأرواح.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع محمود الشامي منطقة أولاد علام.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم العميد أحمد كامل.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل وحدة سكنية تحديدا بغرفة النوم نتيجة ماس كهربائي، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى المجاورات وإخماد الحريق دون إصابات.