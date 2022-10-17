"الطعون العسكرية" تخفف سجن الباحث إسماعيل الإسكندراني إلى 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المحامي خالد علي إن المحكمة العليا للطعون العسكرية (النقض العسكري) قررت تخفيض حكم السجن 10 سنوات على الباحث إسماعيل الإسكندراني إلى 7 سنوات فقط.

وأوضح "علي" في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن "الإسكندراني" مقبوض عليه من 30 نوفمبر 2015، وبموجب الحكم مفترض أن يخلى سبيله في 30 نوفمبر 2022.

كان إسماعيل الإسكندراني ألقى القبض عليه في مطار الغردقة بعد عودته من الخارج، وتم حبسه بقرار من النيابة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة.

واستندت المحكمة العسكرية في حكمها بالسجن 10 سنوات على "الإسكندراني" إلى ما جاء في محضر مشاهدة الهاتف المحمول المضبوط بحوزته، واحتواءه على عدد من الرسائل النصية المتبادلة بينه وبين آخرين من العاملين بقناة الجزيرة العربية بواشنطن، وتدور حول إجرائه لمقابلات تلفزيونية بالقناة مقابل مبالغ مالية، فضلا عن احتواء الحاسب الآلي المضبوط بحوزته على خرائط تفصيلية لشبه جزيرة سيناء، ومقطع مصور لندوة ألقاها بعنوان: "الجهاد بين خطاب الجيش وأيديولوجية تنظيم الدولة" والذي ثبت من مشاهدته استعراض المتهم ما وصفه بكيفية استخدام القوات المسلحة للخطاب الديني.