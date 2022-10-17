أجواء غائمة و50% أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غدا الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تشهد القاهرة وجنوب الوجه البحري أجواء غائمة جزئيًا، وتشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أجواء غائمة جزئيا وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 50% مع نشاط للرياح.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا تسجل القاهرة 28 درجة، والعاصمة الإدارية 29 درجة ، المنصورة 28 درجة، بورسعيد 27 درجة، الإسكندرية 27 درجة، مطروح 25 درجة، حلايب 30 درجة، شرم الشيخ 32 درجة.

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