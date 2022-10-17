التنمية المحلية: استمرار تدريب 10 من سكرتيري عموم محافظات الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصلت الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية لتدريب 10 من سكرتيري العموم بمحافظات الصعيد فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، على أحدث البرامج التدريبية للارتقاء بمهاراتهم على إدارة التغيير، ليقودوا مصر نحو التنمية المستدامة في كافة ربوعها تحت إشراف المحافظين وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن البرنامج التدريبي الذي يشارك فيه سكرتيرو عموم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، يهدف إلى تطبيق حزم الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية بالمحافظات، وتحسين آداء العاملين في الإدارة المحلية على مختلف مستوياتهم الوظيفية، وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة، وتطبيق هذه الإصلاحات أثناء تنفيذ المشروعات التنموية فى المحافظات، وأيضا في القرى المنفذ بها مبادرة "حياة كريمة"، وفي مجمعات الخدمات الحكومية التي يتم إنشائها من خلال المبادرة لإدارة ومتابعة المرافق والخدمات في كل قرية.