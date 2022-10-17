رئيس "صحة الشيوخ" يلتقي وزير الخارجية لعرض دراسة بشأن التكامل الصحي بين مصر والسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

التقى الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، بسامح شكري وزير الخارجية، في إطار دراسة رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بعنوان "التكامل الصحي بين مصر والسودان ضرورة اقتصادية واستراتيچية ملحة".

وتناول اللقاء الدور المهم لوزارة الخارجية المصرية متمثلاً في سفارة وقنصلية مصر بالخرطوم في تسهيل كافة العقبات وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين المصريين الراغبين في تصدير الدواء المصري للسودان.

كما تناول اللقاء أيضا كيفية تذليل العقبات أمام الإخوة السودانيين الراغبين في تلقي العلاج في جمهورية مصر العربية من خلال الكومسيون الطبي بالسودان أو على نفقتهم الخاصة، تنشيطا للسياحة العلاجية للأشقاء.

الجدير بالذكر أن استيراد السودان من الأدوية يصل إلى 750 مليون دولار سنويا ولا يتجاوز نصيب الأدوية المصرية 1% فقط من هذا الرقم نتيجة لبعض العقبات الإدارية التي يجدها المصدرون، كالاعتراف المتبادل بالتسجيل والتسعير غير المنصف لبعض المنتجات.