شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية البريطانى: مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة وقاسية وسنلغى التخفيضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الإثنين: "نريد العمل بشكل أسرع لمنح الأسواق الثقة، مضيفا: "يجب أن نكون مستعدين لاتخاذ قرارات صعبة وقاسية عند الحاجة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام بريطانية.

وبحسب "بي بي سي"، أكد المستشار جيريمي هانت أن الحكومة ستلغي تقريبا جميع التخفيضات الضريبية التي أعلنت عنها الشهر الماضي.

كما أعلن أنه سيتم مراجعة الدعم بعد أبريل لفواتير الطاقة المنزلية والتجارية .