صفقة الـ 270 مليون جنيه.. الداخلية تُحبط تهريب 36 ألف طربة حشيش بالسويس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة نقل وتهريب قرابة 10 أطنان من المواد المخدرة، قُدرت قيمتها المالية بحوالي 270 مليون جنيهاً.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن (الوطني – العام) برصد نشاط (تشكيل عصابي) تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق استخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية "نقل فنطاس، محددة " بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس؛ لترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية .

بإجراء التحريات أمكن رصد وتحديد التشكيل العصابي المشار إليه مكون من (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتي "الشرقية - السويس").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن السويس تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط أحدهم حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (36000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3.600 طن–2300 لفافة لمخدر البانجو وزنت750.5 طن –130 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت250 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف).

كما أمكن ضبط المتهمين الأخرين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، وبحوزتهما (مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 270 مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.