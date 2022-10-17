ضبط أمين مخزن اختلس أموال وامتنع عن توريدها للشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أمين خزينة؛ استغل طبيعة عمله واختلس مبلغ مالي وامتنع عن توريده للشركة محل عمله. تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولي إحدى الشركات) بقيام "موظف بالشركة" باختلاس مبالغ مالية من عهدته مما أضر بأموال الشركة جهة عمله. بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أمين خزينة بالشركة المشار إليها - مقيم بمحافظة القاهرة) باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي واختلاس مبلغ مالي وامتناعه عن توريده للشركة محل عمله. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

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