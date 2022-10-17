بينهم 20 تاجر مخدرات.. الأمن العام يطارد تجار السلاح والكيف في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 16قضية إتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 20 متهمًا لعدد 7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2149 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات، وجاء ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.