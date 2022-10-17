ضبط صاحب شركة بحوزته 6 مليون جنيه حصيلة تحويل أموال من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مـن ضبط (صاحب شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة) حال استقلاله سيارة وعثر بداخلها على (مبالغ مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه).

بالفحص تبين قيام المذكور بإنشاء شركة للمقاولات كنشاط أساسي لاتخاذها كستار لإخفاء نشاطه غير المشروع في مجال تحويل الأموال من خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، وكذا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتحقيق مكاسب مادية نظير العمولة وفرق السعر، كما تم ضبط هاتفه المحمول وبفحصه فنياً تبين وجود العديد من المحادثات تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم أيد ما جاء بالفحص، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطاته غير المشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.