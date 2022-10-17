إحباط محاولة غسل 25 مليون جنيه حصيلة اتجار في الأدوية المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين)؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي من خلال استغلال موقعهما الوظيفي والاستيلاء على كمية من الأدوية المدرجة على الجداول المخدرة وبيعها بدون روشتات طبية، الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت تلك الممتلكات بـ (25 مليون جنيه تقريباً).