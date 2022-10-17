شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نسعى لتعزيز قيمة قبول الآخر والمحبة والتسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الهدف من مؤتمر التسامح والسلام والتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هو تعزيز قيمة قبول الآخر، ونبذ روح التعصب وإعلاء قيم المحبة والتسامح.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن قيمة التسامح تتعارض مع مفهوم الاحتلال، لذا فإن القضية الفلسطينية حظت باهتمام كبير، حيث أكد الحضور على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة، باعتباره أساسا للحق الذي يقوم عليه التسامح.